Киев, , 12:34 — REGNUM Экс-посол США на Украине (занимал этот пост в 2006—2009 и 2019 годах в качестве «временного поверенного») Уильям Тейлор призывает Украину не волноваться из-за того, что первый разговор нового президента США Джозефа Байдена с Владимиром Зеленским до сих пор не состоялся.

Об этом он заявил на конференции в Киеве.

Тейлор заявил, что у президента Байдена в настоящий момент на повестке дня слишком много «внутренних» вопросов, касающихся американской экономики, борьбы с пандемией и так далее.

«Госсекретарь уже сказал всё, что можно, об Украине. Министр обороны США также говорил по телефону с министром обороны Украины… То есть, идёт обычная процедура — всё то, что происходит в рамках стабильных, дружественных, партнерских отношений между странами», — добавил дипломат.

В завершение бывший посол отметил, что «стабильные, дружественные и партнерские» отношения Киева и Вашингтона никак не зависят от того, был или не был телефонный звонок Байдена Зеленскому.

ИА REGNUM напоминает, что с конца февраля несколько высокопоставленных американских политиков, включая бывшего спецпредставителя по Украине Курта Волкера, призвали Байдена провести телефонный разговор с Зеленским.

Об этом же заявил аналитический центр Atlantic Council, который в начале марта обнародовал ряд первоочередных рекомендаций для администрации нового президента США Джо Байдена на украинском направлении.

В офисе президента Украины и в МИД страны заявляли, что полноценный диалог с администрацией Байдена уже налажен, а с телефонным разговором президентов можно не торопиться и не «драматизировать» эту ситуацию.