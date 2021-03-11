Москва, , 12:31 — REGNUM Проникновение электронной коммерции в России находится на низком уровне, особенно в средних и малых городах. В этом плане у РФ есть большой потенциал для роста, считает генеральный директор федеральной логистической компании IML Елена Шутюк. Об этом она заявила ИА REGNUM 11 мата, комментируя данные аналитического отчета Digital-агентства Data Driven Agency E-Promo об исследовании российского e-commerce. По оценке экспертов, объем рынка e-commerce в России достигнет 7,5 трлн рублей в 2025 году, а средний прирост год к году в 2021—2025 гг. прогнозируется в размере 22,8%.

«Мировая пандемия должна заставить задуматься, насколько презентативны средние значения в долгосрочной перспективе. Так или иначе, прогнозируемый объем рынка e-commerce в 7,5 трлн рублей — вполне достижимая планка», — отметила Шутюк.

Она обратила внимание, что бизнес вкладывается в развитие инфраструктуры: открываются логистические центры, развиваются крупные мультибрендовые площадки, внедряются новые технологии.

«В связи с этим совершать покупки в интернете становится проще и приятнее. Это лишь малая часть факторов, влияющих на рынок. Поэтому заявленные показатели выглядят вполне реалистично», — добавила эксперт.