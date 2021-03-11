Москва, , 12:37 — REGNUM В 2021 году в России создадут рейтинг муниципалитетов по качеству образования. Об этом 11 марта заявил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

На данный момент в РФ впервые создали аналогичный рейтинг регионов. Однако останавливаться на этом в Рособрнадзоре не собираются, заявил Музаев.

«Человеку также важно знать какое качество образования у него в муницпалитете. Думаю, до конца года мы сделаем продолжение рейтинга и все муниципалитеты РФ тоже будут представлены на карте и оценены», — сказал Музаев.

По его мнению, эта мера будет серьёзным подспорьем для региональных министерств и департаментов образования — они узнают какие муниципалитеты у них отстают и снижают общие показатели субъекта.

«Количество показателей для муниципалитетов будет меньше, чем для показателей регионального уровня», — уточнил Музаев.

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