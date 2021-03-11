Стокгольм, , 12:36 — REGNUM Сегодня, 11 марта, исполнился год с тех пор, как Всемирная организация здравоохранения объявила, что распространение SARS-CoV-2 на планете следует рассматривать как пандемию. В связи с этим премьер-министр Швеции Стефан Лёвен в своем сообщении на Facebook поблагодарил всех граждан страны за усилия, предпринятые в прошлом году. Об этом сообщила газета Dagens Nyheter.

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«Спасибо за ваши усилия в этот трудный год, спасибо за все жертвы и уступки, которые вы и миллионы других шведов сделали», — написал премьер-министр.

Лёвен также отметил те испытания, которым подверглись жители страны во время пандемии. Глава правительства Швеции подчеркнул, что ситуация по-прежнему серьезна и что жизнь и здоровье людей по-прежнему находятся под угрозой.

«Но благодаря появлению вакцины мы приближаемся к финалу. Надеюсь, что понимание этого придаст вам чуть-чуть сил», — написал Лёвен в конце обращения.