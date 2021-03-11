Москва, , 12:29 — REGNUM Подписанный указ президента РФ Владимира Путина о ранжировании размера выплат на детей от трех до семи лет способствует максимизации адресности и индивидуализации социального обеспечения, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры государственного и муниципального управления РЭУ им. Г.В. Плеханова Елена Бабкина.

«Это, в свою очередь, позволит, с одной стороны, повысить эффективность расходования бюджетных средств.

С другой стороны, ранжировании выплат на детей позволит достичь более рационального выравнивания благосостояния населения России», — высказала свою точку зрение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин подписал указ о ежемесячных финансовых выплатах семьям с детьми.

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