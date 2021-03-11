Тирасполь, , 12:31 — REGNUM Вакцинация от COVID-19 в Приднестровье начнётся 12 марта. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

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По данным пресс-службы, в первую очередь в ПМР будут вакцинировать работников медицинских учреждений.

«Начнут с тираспольского и бендерского ЦМИР, РКБ, госпиталя ветеранов и центральной горбольницы Бендер. Следующим этапом станет вакцинация работников скорой медицинской помощи, отделений гемодиализа и переливания и крови», — говорится в сообщении.

Напомним, первую партию вакцины от COVID-19 в Приднестровье привезли 5 марта. В республику доставили 1810 доз препарата от компании AstraZeneca. Ожидается, что в скором времени в республику доставят еще 600 доз вакцины.

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