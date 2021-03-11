Стокгольм, , 12:38 — REGNUM Спустя почти два месяца после того, как Джозеф Байден занял пост президента США, крупнейшие СМИ Швеции Sveriges Radio и SVT упоминают в своих новостных материалах бывшего хозяина Белого дома Дональда Трампа в два раза чаще, чем Байдена. Об этом со ссылкой на исследование Business Media Institute сообщила газета Fria Tider.

Исследователи из Business Media Institute сравнили частоту упоминания Дональда Трампа, Джозефа Байдена, Стефана Лёвена, Бориса Джонсона, Владимира Путина, Ангелы Меркель и Эмманюэля Макрона в передачах SVT и Sveriges Radio с 20 января, когда Байден вступил в должность, по 7 марта.

Оказалось, что внимание по-прежнему приковано к Трампу, несмотря на его уход с поста президента. Только на SVT Трамп упоминается 188 раз, а Байден — 84 раза. Соответствующие цифры для Sveriges Radio составляют 520 и 211 соответственно.

По частоте упоминаний в эфире SVT Владимир Путин занял скромное пятое место. Российских президент упоминался в репортажах всего 10 раз.