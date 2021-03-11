Ашхабад, , 12:28 — REGNUM Министерство торговли и внешнеэкономических связей Туркмении планирует открыть в Казани туркменский торговый дом, сообщает 11 марта издание Orient.tm.

Открытие торгового дома обсудили представители туркменского государственного предприятия «Туркменинторг» и ООО «Торгово-технический дом Татнефть» при участии генконсульства Туркмении в Казани.

Отмечается, что туркменский торговый дом в Казани будет способствовать росту экспорта туркменской продукции и развитию торговых связей с Россией и российскими регионами.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2020 года сын президента Туркмении, министр промышленности и строительного производства республики Сердар Бердымухамедов посетил Казань с рабочим визитом.