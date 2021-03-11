Махачкала, 11 марта, 2021, 12:27 — ИА Регнум. В Дагестане в ходе проведения спецоперации в Махачкале уничтожен боевик. Он открыл огонь по сотрудникам правопорядка и был ликвидирован ответным огнем, сообщили в информационном центре Национального антитеррористического комитета.

Спецназ РФ

«11 марта в ходе проведения контртеррористической операции по пресечению подготовки совершения террористического акта в Дагестане оказавший вооруженное сопротивление бандит нейтрализован», — говорится в сообщении НАК.

У нейтрализованного бандита при себе имелся автомат с большим количеством боеприпасов. Кроме того, было обнаружено готовое к применению СВУ — «пояс смертника».

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня утром, 11 марта, в Дагестане был введен режим контреррористической операции на территории Советского района Махачкалы. ФСБ получила информацию о подготовке теракта. В одном из частных домов укрылся бандит, который оказал вооруженное сопротивление силовикам.

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