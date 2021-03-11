Стокгольм, , 12:41 — REGNUM В настоящее время финансовое положение жителей Швеции обусловлено высоким уровнем безработицы и снижение темпов роста экономики на фоне пандемии коронавируса. Так, трое из десяти взрослых жителей Швеции хотя бы раз за последний год не могли оплатить все свои платежи или проценты по ним в установленный срок. Об этом со ссылкой на исследование, проведенное специалистами Университета Хальмстада, Лундского университета и Государственной исполнительной службы Швеции по имущественным взысканиям, сообщила газета Fria TIder.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: проблемы с вакцинами и рост заболеваемости — трансляция»

Вопросы респондентам задавались в течение мая 2020 года и января 2021 года. В нем приняли участие 2 057 человек.

«Сравнивая результаты этих двух месяцев, мы можем кое-что сказать о том, как развивались личное финансовое положение людей во время пандемии. К сожалению, напрашивается вывод, что все больше и больше людей испытывают трудности с получением достаточного количества денег», — заявил в пресс-релизе Монс Свенссон, профессор социологии в Университете Хальмстада.

Хуже всего обстоят дела с родителями-одиночками. В мае прошлого года 17% заявили, что им трудно справляться со своими расходами. В январе 2021 года эта цифра увеличилась до 42%.

Читайте ранее в этом сюжете: Полиция Швеции усилила охрану границы с Норвегией из-за пандемии

Читайте развитие сюжета: Премьер-министр Швеции обратился к жителям страны на фоне пандемии