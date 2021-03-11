Бухарест, , 12:27 — REGNUM Возле берегов Румынии затонул российский сухогруз Volgo Balt 179, при этом погибли два человека. Об этом 11 марта сообщает пресс-служба компании GSP Falcon, судно которой получило сигнал бедствия от моряков.

«В 04:40 утра (03:40 мск) GSP Falcon получила сигнал бедствия с судна Volgo Balt 179, спасательная операция началась без промедления в экстремально сложных погодных условиях», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что два члена экипажа погибли, десять были спасены и в настоящее время продолжаются поиски еще одного моряка. К последним также присоединились Румынское агентство спасения человеческих жизней на море, а также румынская пограничная полиция.

При этом на момент подачи сигнала бедствия судно Volgo Balt 179 находилось на расстоянии в 76 миль от берегов Румынии.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 марта теплоход «Порт Оля 2» сел на мель на Волго-Каспийском морском судоходном канале.