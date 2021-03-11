Симферополь, , 12:25 — REGNUM В Республике Крым подтверждено 65 новых случаев заражения коронавирусом, данные статистики за сутки опубликованы 11 марта региональным оперативным штабом. Накануне, 10 марта, сообщалось о 60 новых носителях.

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За весь период пандемии на территории Республики Крым положительные результаты тестов на коронавирус получили 36 432 человек, выздоровели 33 082 человек, скончались 984 человека. За минувшие сутки зарегистрировано пять летальных исходов среди пациентов с COVID-19.

На амбулаторном лечении остаются 1486 пациентов с подтверждённым диагнозом. В ковид-стационарах на 11 марта лечатся 1339 человек.