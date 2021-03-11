Стокгольм, , 22:06 — REGNUM Лидер шведских «Умеренных» Ульф Кристерссон резко отреагировал на заявления высокопоставленных партийных функционеров «Шведских демократов» Ричарда Йомсхофа и Бьёрна Сёдера, один из которых назвали ислам «отвратительной религией». По словам Кристерссона, заявление носит «прямо оскорбительный характер». Об этом сообщила газета Fria Tider.

9 марта в эфире SVT партийный секретарь «Шведских демократов» Ричард Йомсхоф выступил с жесткой критикой ислама.

«Вряд ли найдется мусульманское общество, которое функционирует разумно. Нет, не надо ломать всех людей через хребет, я страдаю вместе со всеми людьми, которые вынуждены родиться в этих странах с исламом, который, на мой взгляд, является отвратительной идеологией и религией», — заявил Йомсхоф.

«Тот факт, что Шведские демократы через свои официальные каналы решают распространять уничижительные комментарии некоторых ведущих Шведских демократов об исламе, является прямо оскорбительным», — написал лидер «Умеренных» Кристерссон у себя в Facebook.

С критикой в адрес «Шведских демократов» также выступила лидер «Центристов» Анни Лёф.