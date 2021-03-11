Киев, 11 марта 2021, 12:35 — REGNUM В 2021 году на Украине не будет комплексной вакцинопрофилактики от COVID-19. Об этом заявил глава Национальной медицинской палаты Украины Сергей Кравченко 10 марта в эфире телеканала «Первый независимый».
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Он рассказал, что 500 тыс. доз индийской вакцины Covishield, которые закупила Украина, хватает для вакцинации 250 тыс. человек.
Напомним, ранее мэр Черновцов Роман Кличук рассказал, что только 30% медработников города согласились на вакцинацию от COVID-19. Люди не доверяют индийской вакцине и ждут поступления препарата от американской компании Pfizer.
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