Киев, , 12:35 — REGNUM В 2021 году на Украине не будет комплексной вакцинопрофилактики от COVID-19. Об этом заявил глава Национальной медицинской палаты Украины Сергей Кравченко 10 марта в эфире телеканала «Первый независимый».

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Он рассказал, что 500 тыс. доз индийской вакцины Covishield, которые закупила Украина, хватает для вакцинации 250 тыс. человек.

«Медицинские работники группы риска… отказываются вакцинироваться. Сейчас пройдёт ещё месяц, всё передадут в армию и Нацгвардию, по приказу «утилизируют» на военнослужащих. И вот это будет, непосредственно, вся концовка вакцины Covishield», — сказал он.

Напомним, ранее мэр Черновцов Роман Кличук рассказал, что только 30% медработников города согласились на вакцинацию от COVID-19. Люди не доверяют индийской вакцине и ждут поступления препарата от американской компании Pfizer.

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