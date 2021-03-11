Москва, , 12:24 — REGNUM В новом романе писательницы Гузель Яхиной «Эшелон на Самарканд» присутствует множество правдивых сюжетов, и все они взяты из первоисточников, список которых указан в конце книги. Об этом Яхина заявила РИА Новости.

«Мне не ясна суть претензий. В романе «Эшелон на Самарканд» действительно много правды, и она почерпнута из первоисточников. Список этих первоисточников я привожу в конце романа, и каждый может с ними ознакомиться. Там не все, но главные источники», — сказала Яхина.

Писательница не увидела «ничего удивительного» в том, что и другие архивные документы других авторов рассказывают о тех же событиях. Она пояснила, что отправка эвакуационного эшелона или бедственное состояние детей в детских домах были «обычным делом».

По словам Яхиной, реалии того периода «черпаются из архивных документов, поэтому если другой автор публикует другие архивные документы на эту тему, они рассказывают об этих же событиях»: «Мы действительно, в общем-то, говорим об одном и том же».

Она подчеркнула, что ознакомилась с предметом спора со стороны публициста и историка Григория Циденкова и «не нашла предмета для разговора»: «Многие специалисты-историки занимаются темой голода, и я читала их работы. Возможно, я встречала и работы Григория Циденкова, но я сейчас не могу это утверждать или отрицать».

Яхина отметила, что Циденков занимается просветительской работой, однако «если мы говорим о заимствованиях, то здесь, конечно, я бы ожидала какого-то предметного разговора, а не просто огульного обвинения».

Ранее Георгий Циденков обвинил писательницу в плагиате собственных материалов, а её новый роман «Эшелон на Самарканд», по словам мужчины, «состоит из компиляции и пересказа с минимальными изменениями» публикаций историка.