Москва, , 12:24 — REGNUM Фонд национального благосостояния по итогам 2021 года может пополниться более чем на 2 трлн рублей. Об этом 11 марта сообщили в пресс-службе Министерства финансов РФ.

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Речь идёт о дополнительных нефтегазовых доходах, которые поступают в федеральный бюджет при стоимости нефти выше 43,3 доллара за баррель. В 2021 году, по оценкам Минфина, они при сохранении текущих уровней нефтяных котировок и валютного курса рубля превысят 2 трлн рублей.

«По итогам года эти средства будут перечислены в Фонд национального благосостояния», — добавили в пресс-службе министерства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее аудиторы Счётной палаты РФ, проанализировав использование средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) России за первые 11 месяцев 2020 года, пришли к выводу, что у фонда не осталось источников, за счёт которых он может пополняться в 2021 году. Специалисты отмечают, что ФНБ пополняется за счёт дополнительных нефтегазовых доходов, однако вместо их избытка к 2021 году образовался недостаток, а имеющиеся излишки в иностранной валюте были полностью израсходованы еще в 2020 году.