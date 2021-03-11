Манхэттен, США, , 12:23 — REGNUM Вырученные с продажи дома американского финансиста Джеффри Эпштейна будут выплачены жертвам его преступлений. Об этом сообщает CNN.

Отмечается, что дом, расположенный в районе Манхэттен, продали за $51 млн. Сделка состоялась 9 марта.

Как сообщало ИА REGNUM, Эпштейна арестовали летом 2019 года за торговлю несовершеннолетними, вскоре он покончил с собой в тюремной камере. В 2019 году был учреждён фонд, который выплатил $49,8 млн в качестве компенсаций жертвам финансиста. Из-за нехватки средств распорядители недвижимого имущества Эпштейна приостановили выплаты.

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