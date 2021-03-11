Киев, , 12:33 — REGNUM Россия не понимает Украину, и в этом её главная ошибка по вопросу конфликта в Донбассе, считает министр «по вопросам временно оккупированных территорий Украины» Алексей Резников. Об этом он заявил в опубликованном 11 марта интервью украинскому изданию «Обозреватель».

По словам министра, Россия в настоящее время не представляет реальную угрозу, так как Москве не выгодно «открытое вторжение на территорию Украины». За такими действиями, отмечает он, последуют санкции со стороны стран ЕС, США, Канады, Великобритании.

Международную изоляцию, добавил Резников, не выдержит санкционный иммунитет, который есть у РФ. Руководят Россией прагматики, которые вместе с тем довольно часто ошибаются.

«Главная их ошибка — они так и не научились понимать Украину», — подчеркнул Резников.

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