Архангельск, , 12:23 — REGNUM Недалеко от железнодорожной станции Сольвычегодск сегодня утром, 11 марта, произошло ЧП — под поезд попал мужчина.

Как сообщили ИА REGNUM в Службе 112, о происшествии сообщил диспетчер станции. По его словам, машинист пригородного поезда 6608 Котлас-Северный — Урдома передал по радиосвязи, что в районе деревни Антоново под поезд попал человек. По предварительной информации, мужчина остался жив, хоть и получил тяжелую травму.

«35-летний мужчина был доставлен в операционное отделение Котласской центральной городской больницы с ампутацией обеих голеней», — сообщили в Службе.

Пригородный поезд, в составе которого — всего один вагон, с незначительной задержкой продолжил движение в Урдому. Обстоятельства произошедшего выясняются.