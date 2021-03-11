Стокгольм, , 12:26 — REGNUM Полиция Швеции прибегла к использованию полицейской авиации для охраны государственной границы с Норвегией. Для поддержания пограничного контроля после принятого решения о запрете на въезд в страну и проверках на COVID-19 шведские полицейские используют вертолеты. Об этом 11 марта сообщила газета Fria Tider.

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Отмечается, что сейчас на шведско-норвежской границе осуществляет «комплексный пограничный контроль». Пограничные пункты также контролируются с помощью вертолетов.

«Вертолет дает нам возможность отслеживать ситуации и быстро перемещаться по большим площадям. Так получаем хороший контроль, следя за пересечением границы с воздуха и, таким образом, можем способствовать перемещению ресурсов в разные места, если это необходимо», — заявил в пресс-релизе глава полицейской авиации Дик Йоханссон.

Напомним, с 4 по 14 февраля вооруженные силы Швеции помогали полицейским осуществлять пограничный контроль, однако теперь полиция выполняет эти задачи самостоятельно.