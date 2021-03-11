Москва, , 12:25 — REGNUM Рейтинг субъектов РФ по качеству школьного и среднего специального образования впервые создан в России. Об этом 11 марта сообщил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Рейтинг составлялся на основании 12 параметров. При этом ранее такой возможности не было ввиду отсутствия необходимого объёма и качества информации, заявил Музаев.

«Мы использовали очень много статистических материалов. Мы оценили субъект достаточно разносторонне. И здесь нет какой-то одной позиции. Есть направления — укрупненные блоки и по этим направлениям разбиты субъекты, на какой они позиции и сколько баллов они имеют», — сказал Музаев.

По его словам, цель данного рейтинга — в первую очередь организовать открытость для граждан РФ, чтобы у них появилось понимание на каком месте по уровню общего образования находится субъект, в котором они проживают.

«Но не просто увидеть место и сказать, что все очень плохо, а увидеть на каком месте западает работа и сделать выводы», — уточнил Музаев.

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