Лунд, Швеция, , 12:51 — REGNUM Администрация Университетской больницы Сконе в Лунде сообщает, что до 40% персонала, привитого от COVID-19 вакциной производства AstraZeneca, имели побочные эффекты. Об этом в эфире телеканала SVT заявил Ронни Оман, курирующий вопросы безопасности в медучреждении.

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«Теперь мы вакцинируем за раз только третью часть, чтобы не рисковать вывести из строя целое отделение больницы», — отметил Оман.

По его словам, после вакцинации целых отделений, особенно вакциной AstraZeneca, у некоторых сотрудников возникали побочные эффекты, из-за которых им приходилось оставаться дома в течение одного, двух, а иногда и трех рабочих дней.

«У них наступаю довольно тяжелые озноб и лихорадка. На следующий день сложно укомплектовать отделения», — пояснил Оман.

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