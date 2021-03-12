Москва, , 07:00 — REGNUM Принятие закона об ужесточении уголовной ответственности за гибель людей в ДТП по вине пьяного водителя позволило сохранить жизни людей. Как передает корреспондент ИА REGNUM 12 марта, об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Мы видим, что это было правильное решение, принятие закона сохранило сотни человеческих жизней», — сказал Володин, комментируя реализацию норм, принятых полтора года назад.

Он также подчеркнул, что депутаты продолжат отслеживать правоприменительную практику.

Закон об ужесточении уголовной ответственности за гибель людей в ДТП по вине пьяного водителя вступил в силу 28 июня 2019 года.

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Володин обратил внимание на то, что в 2020 году, когда уже действовал закон о повышенной ответственности за «пьяные» ДТП, погибли на 232 человека меньше и пострадали на 1585 человек меньше, чем 2018 году, когда ответственность была ниже.

Статистика

Общее количество ДТП в 2020 году (145 073 ДТП) по сравнению с 2019 годом (164 358) снизилось на 11,7%, а по сравнению с 2018 годом (168 099) — на 13,7%.

При этом по вине пьяных водителей в 2020 году произошло 14 481 ДТП. По сравнению с 2019 годом (14 689 ДТП) произошло снижение на 1,4%. По сравнению с 2018 годом (15 166) снижение составило 4,5%.

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В целом количество пострадавших в ДТП в 2020 году — 183 040 человек, по сравнению с 2019 годом (210 877 человек) снизилось на 13,2%, по сравнению с 2018 годом (214 853 человек) — на 14,8%.

Количество погибших в ДТП в 2020 году — 16 152 человек, по сравнению с 2019 годом (16 981 человек) снизилось на 4,8%, по сравнению с 2018 годом (18 214 человек) — снизилось на 11,3%.

При этом по вине пьяных водителей в 2020 году пострадали 1044 человека. По сравнению с 2019 годом (20 044 человек) фиксируется снижение на 5%. По сравнению с 2018 годом (20 629 человек) — снижение на 7,7%.

По вине пьяных водителей в 2020 году погибли 4064 человека, что сопоставимо с 2019 годом (4050 человек), по сравнению с 2018 годом (4296) снижение составило 5,4%.

Таким образом, делают вывод в Госдуме, по сравнению с 2018 годом в 2020 году погибли на 232 человека меньше и пострадали на 1585 человек меньше.

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