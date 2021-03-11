Лондон, , 12:22 — REGNUM Тюнинг-ателье Chieftain Extreme создало рестомод, построенный на базе двухдверного британского внедорожника Range Rover Classic. Снимки с автомобилем размещены на сайте TopGear.

Рестомод Range Rover Extreme от Chieftain TopGear

Для автомобиля было создано индивидуальное шасси. Кроме того, модель получила независимую подвеску и тормоза от AP Racing.

Под капотом рестомода функционирует 6,2-литровый силовой агрегат LS3 V8 с наддувом. Его производительность составляет около 700 «лошадей». Вместе с мотором функционирует восьмискоростная коробка передач и полный привод.

Динамические характеристики модели не сообщаются, однако версии вседорожника с мотором V8 без наддува, которые также устанавливает в автомобили эта компания, могут разогнаться до «сотни» за 5,2 секунды, а максимальная их скорость превышает 209 км/ч.

Ранее компания Land Rover недалеко от Полярного круга на севере Европы провела испытания удлинённой версии Range Rover Evoque с двухлитровым четырехцилиндровым мотором производительностью 246 л. с. (365 Нм).

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