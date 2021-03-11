Стокгольм, , 12:24 — REGNUM Согласно подсчетам шведской Ассоциации органов муниципального и областного управления, Швеция должна была получить 3,75 миллиона доз вакцины от COVID-19 к концу февраля. Однако регионы страны получили менее 30% от запланированных поставок. Об этом сообщила новостная служба SVT Nyheter.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: проблемы с вакцинами и рост заболеваемости – трансляция»

«К концу февраля в регионы поступило чуть менее 1,1 миллиона доз, то есть менее 30% от того, что мы ожидали получить», — заявила в ходе пресс-конференции глава отдела здравоохранения и медицинской помощи Ассоциации органов регионального и областного управления Эмма Спак.

В то же время, как отметила Спак, Швеция пересекла важную психологическую отметку.

«Мы прошли важный рубеж. Уже сегодня населению введено 1 010 832 дозы», — добавила чиновник.