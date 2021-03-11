Киев, , 12:20 — REGNUM Новые власти США должны сделать все, чтобы предотвратить реализацию российского проекта «Северный поток-2», заявил на конференции в Киеве директор центра Евразии Атлантического совета, экс-посол США на Украине Джон Хербст.

По его словам, «Северный поток-2» — это геополитический проект России, который будет вреден не только для Украины, но и для Европы в целом.

Основную проблему Хербст видит в том, что «некоторые люди» в администрации Байдена считают, что отношения с Германией очень важны, но они были несколько испорчены во время администрации Трампа.

«Теперь эти люди пытаются исправить ситуацию. Но очень важно, чтобы это не произошло за счет Украины», — подчеркнул дипломат, слова которого цитируют 11 марта украинские СМИ.

Бывший посол призвал США поработать с немецкой стороной — для того, чтобы остановить «Северный поток-2», либо же найти другое решение этой проблемы, «которое отвечало бы интересам и Европы, и Украины».

ИА REGNUM напоминает, что на пресс-конференции 3 марта президент Украины Владимир Зеленский заявил, что завершение «Северного потока — 2» грозит энергетической безопасности всей Европы и будет «мощным ударом» по Украине. Он заверил, что всегда поднимает тему «Северного потока — 2» в общении с лидерами ЕС и с другим стратегическими партнерами и считает, что Украина вместе с ЕС и США уже «многое» сделали. По его словам, если бы не противодействие Украины, то газопровод был бы уже достроен.

28 февраля заместитель помощника американского госсекретаря по делам Европы и Евразии Молли Монтгомери заявила, что никаких переговоров о возможном соглашении, которое позволило бы продолжить строительство трубопровода, с немецкой стороной США не ведут.