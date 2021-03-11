Тюмень, , 12:18 — REGNUM В Тюменской области за сутки выявлено 78 случаев заражения коронавирусом. Об этом 11 марта сообщает региональный оперативный штаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений в области составлял 75 случаев.

Всего с начала пандемии в Тюменской области на 11 марта коронавирусом заразились 32 194 человека. Выздоровели 30 383 человека, скончались 313 пациентов с COVID-19 (на четыре человека более, чем днём ранее).