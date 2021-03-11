Пекин, , 12:17 — REGNUM Продажи автомобилей на новых источниках энергии в Китае выросли в 3,2 раза в годовом исчислении за первые два месяца 2021 года, сообщает 11 марта агентство Синьхуа.

По данным Китайской ассоциации автопроизводителей, в январе и феврале продажи электромобилей в Китае достигли 289 тыс. единиц. Только за февраль продажи взлетели на 5,8 раза в годовом исчислении, достигнув 110 тыс. единиц.

В ассоциации связывают столь внушительный рост продаж с резким их падением за аналогичный период годом ранее на фоне эпидемии нового коронавируса.

Китай продолжает наращивать долю экологичного транспорта и развитие «умных» транспортных сетей, сообщили в Министерстве промышленности и информационных технологий КНР. В последние годы Китай выпустил более 60 мер поддержки развития отрасли «зеленого» транспорта.