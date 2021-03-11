Стокгольм, , 12:19 — REGNUM Длительная безработица в Швеции бьет новый рекорд — 180 000 человек. В то же время еще 100 000 человек рискуют оказаться в ситуации долгосрочной безработицы. Государственная служба занятости Швеции считает, что ухудшающиеся показатели являются последствиями пандемии, которая прежде всего влияет на молодежь и иностранцев. Об этом сообщила новостная служба SVT Nyheter.

За два месяца прошлого года — март и апрель — об увольнении были уведомлены 70 000 человек. Всего за период с марта 2020 года по февраль этого года сокращениям подверглись 123 000 человек.

Отмечается, что даже если рынок труда Швеции стабилизируется, последствие пандемии — длительная безработица — может сохраниться.

Сейчас 180 000 человек, или 4 из 10 всех безработных, не имеют работы более 12 месяцев, что является определением длительной безработицы.