Москва, , 12:16 — REGNUM В 2020 году резервы Фонда национального благосостояния ФНБ были потрачены в большей степени только для устранения дефицита федерального бюджета, а оставшийся объем накопленных средств в размере 13.5 трлн рублей так и остался в резерве государства в качестве сырьевой ренты будущих поколений, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Екатерина Новикова.

«В 2021 году правительство РФ не ожидает новых поступлений от нефтяных доходов, и только в 2022 году прирост возможен в объёме 600−700 млрд рублей. Возникает вопрос правильности таких действий.

С одной стороны, экономисты прогнозируют довольно тяжёлые времена в ближайшее время в мировой экономике, что объясняет нежелание правительства растрачивать имеющиеся резервы.

С другой стороны, данные резервы могли бы послужить хорошим подспорьем для развития внутреннего рынка страны, развития её инфраструктуры, воссоздания фабрик и заводов, разрушенных в лихие 90-е годы.

Такое использование денежных средств дало бы возможность государству не зависеть от внешних кредитов западных организаций, а полностью опереться на свои силы.

Но, к сожалению, глобализация привела к высокой зависимости большинства стран друг от друга.

Это не даёт возможности преследовать интересы только своей экономики, но учитывать также и интересы международных организаций, влияющих на политику отдельных стран», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году из Фонда национального благосостояния было потрачено 241 млрд рублей, подсчитала Счетная палата РФ.

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