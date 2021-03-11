Ярославская область отмечает 85-летний юбилей
Ярославль, 11 марта, 2021, 12:16 — ИА Регнум. 11 марта Ярославская область отмечает 85-летие своего основания. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.
11 марта 1936 года Всесоюзный центральный исполнительный комитет СССР постановил «разделить Ивановскую промышленную область на Ивановскую область с центром в городе Иванове и Ярославскую область с центром в городе Ярославле». На тот момент в состав области вошла и территория современной Костромской области.
Поздравления с юбилеем губернатору Дмитрию Миронову направила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, главы других регионов.
В честь юбилея ярославское отделение Российского движения школьников запустило региональный конкурс видеоэкскурсий «Мой край — в тренде!». В своих роликах авторам предложено рассказать о местности, в которой они проживают, и ее достижениях.