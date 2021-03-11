Ярославль, 11 марта, 2021, 12:16 — ИА Регнум. 11 марта Ярославская область отмечает 85-летие своего основания. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

Ярославль

11 марта 1936 года Всесоюзный центральный исполнительный комитет СССР постановил «разделить Ивановскую промышленную область на Ивановскую область с центром в городе Иванове и Ярославскую область с центром в городе Ярославле». На тот момент в состав области вошла и территория современной Костромской области.

Поздравления с юбилеем губернатору Дмитрию Миронову направила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, главы других регионов.

«85 лет регион активно строился и развивался. Здесь появились крупные производства, Ярославский шинный завод, Рыбинский завод приборостроения, НПЗ и многие другие. Воздвигались мосты, открывались музеи и театры, строились дома, больницы, школы. Нам есть чем гордиться, и мы продолжаем работу наших предшественников», — отметил губернатор Дмитрий Миронов.

В честь юбилея ярославское отделение Российского движения школьников запустило региональный конкурс видеоэкскурсий «Мой край — в тренде!». В своих роликах авторам предложено рассказать о местности, в которой они проживают, и ее достижениях.