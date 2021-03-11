Мюнхен, Германия, , 12:16 — REGNUM Главным тренером мюнхенской «Баварии» может стать наставник «РБ Лейпциг» Юлиан Нагельсман. Об этом 11 марта сообщает Bild.

По информации издания, Нагельсман может возглавить «Баварию» в случае ухода нынешнего наставника мюнхенского клуба Ханса-Дитера Флика.

Флик может перейти на пост главного тренера сборной Германии после того, как из неё уйдёт Йоахим Лёв.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 марта Немецкий футбольный союз объявил, что Лёв покинет пост главного тренера сборной Германии после чемпионата Европы.

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