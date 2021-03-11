Улан-Удэ, , 12:15 — REGNUM Перенос приюта для бездомных животных «Надежда» в столице Бурятии Улан-Удэ оказался невозможен без изменений в законодательстве. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации города, его планируют перенести из микрорайона Забайкальский в нежилую зону.

Выяснилось, что любой из вариантов размещения приюта на новом месте требует изменений в правила землепользования и застройки города.

«Дело в том, что такой вид использования земель, как охрана окружающей среды и защита животных не предусмотрен ни одним градостроительным регламентом. Кроме того, участок для приюта должен быть предоставлен по итогам торгов», — отметили в мэрии.

Чиновники уже обратились в министерство имущественных отношений республики с предложением внести поправки в закон «О земле», что земли для защиты животных можно было передать арендаторам без проведения торгов.