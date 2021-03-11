Москва, , 12:14 — REGNUM Глава правительства РФ Михаил Мишустин определил срок разработки «дорожной карты» по оздоровлению реки Дон. Поручение дано по итогам прошедшей в феврале 2021 года встречи с сенаторами.

Подготовить и представить в правительство России для утверждения «дорожную карту» поручено Минприроды РФ, Минфину РФ, Минтрансу РФ и Минэкономразвития РФ. Срок исполнения — до 30 мая 2021 года.

Оздоровление и развитие водохозяйственного комплекса реки Дон будет осуществляться в рамках нацпроекта «Экология».

ИА REGNUM сообщало, что ранее донские власти оценили оздоровление реки Дон более чем в 100 млрд рублей. Такая сумма без федеральной поддержки не под силу даже 15 субъектам РФ, полностью или частично использующим ресурсы водоёма.

Читайте ранее в этом сюжете: Оздоровление реки Дон оценили в 100 млрд рублей