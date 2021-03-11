Оренбург, , 12:14 — REGNUM В Оренбургской области за сутки, по состоянию на 11 марта, выявлено 73 случая заражения коронавирусом, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19. Среди новых носителей коронавируса семеро детей.

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Для сравнения: суточный показатель на 10 марта составлял 70 фактов заражения.

С конца марта в регионе зафиксировано 38 428 носителей коронавируса. На 100 тыс. населения приходится 1950,3 случая COVID-19. Выздоровели 35 532 пациента.

На сегодняшний в больницах на лечении находятся 540 человек с диагнозом COVID, из них 179 пациентов — в тяжелом состоянии.

Число жертв коронавирусной инфекции достигло 654. За последние сутки подтверждено четыре смерти.