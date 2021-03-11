Бразилиа, , 12:14 — REGNUM Бывший президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва 10 марта выступил за массовую вакцинацию против COVID-19 и попросил бразильцев не подчиняться «каким-либо глупым решениям» президента Жаира Болсонару по поводу пандемии, серьезность которой нынешний бразильский лидер отрицает. Об этом пишет издание La Razón.

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«Я призываю, чтобы бразильский народ не следовал каким-либо глупым решениям президента республики или министра здравоохранения [Эдуардо Пасуэлло]. Прививайтесь!» — заявил Лула в своем первом публичном выступлении после того, как судья Верховного суда отменил обвинительный приговор, вынесенный ему по обвинению в коррупции.

Решение судьи Эдсона Фачина позволило бывшему президенту восстановить свои политические права и в конечном итоге снова стать кандидатом в президенты в 2022 году, а Болсонару, в свою очередь, намерен баллотироваться на переизбрание.

Лула появился в штаб-квартире союза металлургов Сан-Бернарду-ду-Кампу в Сан-Паулу и раскритиковал правительство Болсонару, находящееся у власти с 2019 года: «Эта страна полностью дезорганизована, потому что в этой стране нет правительства. Оно не заботится об экономике, оно не заботится о занятости, заработной плате, здоровье, оно не заботится об окружающей среде, образовании, молодежи, периферии … О чем оно тогда заботится?».

Он заверил, что «с Божьей помощью» он сделает прививку от COVID на следующей неделе и что ему будет все равно, из какой страны будет получена вакцина, намекая на критику со стороны Болсонару в отношении некоторых вакцин, и особенно препаратов из Китая. «Многих смертей можно было бы избежать», — добавил лидер Рабочей партии.