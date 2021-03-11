Пекин, , 12:13 — REGNUM Продажи автомобилей в Китае выросли на 364,8% в годовом исчислении до 1,455 млн единиц в феврале, сообщили в Китайской ассоциации автопроизводителей.

Столь внушительный рост связан общим падением продаж за аналогичный период годом ранее на фоне эпидемии нового коронавируса. За первые два месяца 2021 года продажи автомобилей достигли 3958 млн единиц, что на 76,2% больше в годовом исчислении.

Продажи пассажирских автомобилей высоли на 410% в годовом исчислении до 1,16 млн единиц, в то время как продажи электромобилей выросли на 584,7% до 110 тыс. единиц. Производство, продажи и экспорт электромобилей продолжили ставить новые рекорды в прошлом месяце.

Всего за февраль в Китае было произведено 1,5 млн автомобилей, что на 418,9% больше, чем за аналогичный месяц годом ранее.