Кишинёв, , 12:16 — REGNUM Председатели 21 района Молдавии подписались под обращением к президенту страны Майе Санду с призывом начать диалог с парламентскими партиями. Об этом 11 марта сообщил глава Кагульского района Марчел Ченуша на своей странице в соцсети Facebook.

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Он отметил, что в республике растут темпы распространения коронавируса, что вызывает тревогу у населения.

«На фоне пандемического кризиса усугубляется и политический кризис, что негативно влияет на все сферы жизни. Председатели районов с прошлой недели ведут дискуссии, и вместе мы пришли к выводу о необходимости стабильной власти для преодоления сложившейся ситуации. Призываем Майю Санду к диалогу с парламентскими силами», — написал Ченуша.

Напомним, ранее в Молдавии разразился политический кризис из-за противостояния между президентом и большинством парламента.

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