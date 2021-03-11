Кемерово, , 12:12 — REGNUM Государственное казённое учреждение здравоохранения ''Агентство по закупкам в сфере здравоохранения» из Кемеровской области подписало контракт на поставку маммографических аппаратов с единственным участником многомиллионного тендера — компанией по оптовой торговле фармацевтической продукцией, которая не является производителем медоборудования. При максимальной цене «лота» 152,35 млн рублей контракт был подписан на сумму свыше 147,912 млн рублей, сообщает ИА REGNUM.

10 марта 2021 года на сайте госзакупок были обнародованы результаты тендера на закупку 11 рентгеновских маммографов «Маммо-4-"МТ» стоимостью 13,446 млн рублей за единицу. Цена контракта составляет 147 912 621,36 рубля. Поставка проходит в рамках программ ''Развитие здравоохранения Кузбасса'' на 2014−2024 годы'' и «Программы модернизации первичного звена здравоохранения Кемеровской области — Кузбасса на 2021−2025 годы».

«В течение десяти минут после начала проведения электронного аукциона было подано единственное предложение о цене контракта», — отмечается в документации.

В итоге контракт подписали с кемеровским ООО «Светофарм». По данным ЕГРЮЛ, данная фирма учреждена в апреле 2013 года для оптовой торговли фармацевтической продукцией. Уставный капитал — 10 тыс. рублей, среднесписочная численность на 2020 год — пять человек. Директор — Алексей Пуряев, владелец — Андрей Фролов, который также имеет в своём активе компанию по производству электромонтажных работ. По открытым данным, данная фирма выступала поставщиком более чем 760 госконтрактов на общую сумму более 244 млн рублей.

Производителем маммографов при этом в контракте указана московская компания, которая не только производит, но и напрямую продает свою продукцию. В документе уточняется, что аппараты должны быть 2021 года выпуска.