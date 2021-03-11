Пекин, , 12:12 — REGNUM Власти Китая намерены продолжить взаимодействие с экспертами Всемирной организации здравоохранения для выяснения источника происхождения SARS-CoV-2. Об этом 11 марта заявил премьер Госсовета КНР Ли Кэцян.

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«Мы продолжим сотрудничество с ВОЗ и поддерживаем усилия специалистов этой международной организации по поиску источника происхождения коронавируса», — сказал он на брифинге в Пекине.

Напомним, в начале марта в The Wall Street Journal вышла статья с мнением 26 экспертов о том, что основные выводы сотрудников миссии ВОЗ несостоятельны.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе в китайский Ухань прибыли эксперты ВОЗ, чтобы изучить происхождение коронавируса нового типа.

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