Волгоград, , 12:13 — REGNUM В Волгоградской области 11 марта подтверждено 138 случаев заражения коронавирусом на три меньше, чем за предыдущие сутки. В стационарах находятся 2394 человека, выписаны ещё 133 пациента, скончались семь человек, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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Всего в Волгоградской области выявлены 51 099 носителей инфекции. В больницы госпитализированы 2 374 взрослых и 20 детей, в том числе с подтверждённым коронавирусом — 1 372 пациента. Выздоровели после лечения 48 883 человека.

Осложнения, вызванные COVID-19, стали причиной смерти 844 пациентов.