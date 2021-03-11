Барнаул, , 12:10 — REGNUM Специалисты Управления Роспотребнадора по Алтайскому краю начали эпидемиологическое расследование массового заболевания учащихся школы №128 в Барнауле. Как сообщает сегодня, 11 марта, официальный телеграм-канал городской мэрии, у заболевших наблюдаются разные симптомы: рвота, расстройство желудка, температура, им поставлены диагнозы: гастроэнтерит, расстройство ЖКТ, ОРВИ.

По словам директора школы Евгения Кочеткова, ни одного подтвержденного случая отравления на сегодняшний день нет.

Как сообщили в комитете по образованию, в случае роста числа заболевших, некоторые классы будут закрыты на карантин.

Напомним, в средней общеобразовательной школе № 128 проходят обучение 1738 учащихся.