Чебоксары, , 12:09 — REGNUM В Чувашии в феврале количество обращений в ЦУР (Центр управления регионом) выросло вдвое. Больше всего жалоб касается работы жилищно-коммунального комплекса, сообщили ИА REGNUM в администрации главы республики.

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В феврале зарегистрировано 4441 обращение, что в два раз больше, чем было в январе. Власти отмечают, что в феврале Чувашия сохранила лидерство по обработке обращений граждан в системе «Инцидент Менеджмент»: в феврале обработано 97% жалоб, в январе — 96%.

В администрации составили рейтинг жалоб. На портале «Госуслуги» чаще всего спрашивают о вакцинации от COVID-19, в социальных сетях больше всего обращений касаются ЖКХ, социальной поддержки и общественного транспорта. В числе актуальных тем остаются вопросы отопления и водоснабжения, платы за коммунальные услуги, получения социальных выплат.

Как сообщало ИА REGNUM, ЦУР запущен в Чувашии в ноябре 2020 года. В центре обрабатываются жалобы по всем основным сферам, на их основе формируется «тепловая карта» системных проблем в регионе. Обработанные обращения передаются профильным органам власти для последующего принятия решения. Координатором работы выступает администрация главы Чувашии.

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