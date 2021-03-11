Москва, , 12:06 — REGNUM В Москве в несколько раз выросла выручка цветочных, ювелирных и кондитерских магазинов в начале марта. Об этом 11 марта сообщил вице-мэр столицы Владимир Ефимов.

Он пояснил, что рост выручки связан с празднованием 8 Марта, Международного женского дня, к чему начали готовиться ещё за неделю от даты.

«В результате, 1 марта выручка цветочных магазинов и баз достигла 55,8 млн рублей, что в 2,1 раза выше оборотов предыдущего понедельника, 22 февраля. Непосредственно 8 марта выручка составила уже 316,1 млн рублей, что по сравнению с 1 марта больше в 5,6 раза и в 12 раз, чем 22 февраля», — сказал Ефимов.

При этом среднесуточные обороты цветочных магазинов на пике продаж составили 79,1 млн рублей — в 3,7 раза больше, чем неделей ранее.

Оборот ювелирных магазинов в предпраздничный день 7 марта достиг 598,6 млн рублей — в 2,4 раза больше, чем 28 февраля, и на 15% больше, чем 7 марта 2020 года.