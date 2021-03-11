11 марта 2021 | Время чтения 7 мин

Если Вашингтон не хочет продолжать нынешний курс бесконечных войн, бешеных военных расходов и вооруженных сил, плохо подготовленных для защиты Соединенных Штатов, он должен воспользоваться этой исторической возможностью и пойти на закрытие военных баз за рубежом.

Александр Белов, , 15:29 — REGNUM На каждое посольство, консульство и миссию Госдепартамента США приходится почти три американские военные базы, расположенные за рубежом. Это громадный разрыв между 277 дипломатическими представительствами Вашингтона и примерно 800 американскими военными базами за рубежом символизирует, насколько опасной стала милитаризация внешней политики США, пишут Эндрю Басевич и Дэвид Вайн в статье, вышедшей 9 марта в Responsible Statecraft.

Армия США Иван Шилов © ИА REGNUM

К счастью, в самых широких политических кругах — и даже в вооруженных силах США — всё больше тех, кто признает наличие проблемы. Так, в феврале администрация Байдена объявила, что Пентагон проведет крайне необходимый «Обзор глобального позиционирования» с тем, чтобы убедиться, что развертывание вооруженных сил США по всему миру, как сказал президент Джо Байден, «надлежащим образом согласуется с нашими приоритетами внешней политики и национальной безопасности».

Этот обзор дает историческую возможность закрыть сотни ненужных военных баз за границей и одновременно с этим укрепить национальную и международную безопасность. В отличие от поспешной попытки бывшего президента Дональда Трампа вывести базы и войска из Сирии и его попытки наказать Германию, закрыв там американские военные объекты, этот документ предоставляет возможность осуществить это закрытие осторожным образом, а также сэкономить средства и восстановить союзы США и дипломатическое присутствие по всему миру.

«Я думаю, что у нас слишком много инфраструктуры за границей», — признал в декабре высокопоставленный офицер вооруженных сил США, председатель Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли.

«Является ли каждая из этих [баз] абсолютно необходимой для защиты Соединенных Штатов?» — добавил он.

Марк Милли

Милли призвал «очень внимательно» изучить этот вопрос, признав, что многие зарубежные базы являются рудиментами Второй мировой войны. После этого конфликта и начала холодной войны Соединенные Штаты сохранили тысячи военных баз на чужих территориях. По данным Пентагона, спустя три десятилетия после окончания холодной войны в Германии и Японии всё еще существует 119 баз. В Южной Корее их 80. Другие базы разбросаны по планете от Арубы до Австралии, от Кении до Катара, — в общей сложности в более чем 80 странах. У США самая большая коллекция экстерриториальных баз в мировой истории. У того же Китая на сегодняшний день есть всего одна база за рубежом — в Джибути.

Авторам довелось в течение двух лет поработать с необычно разрозненной группой военных экспертов, которые согласны с тем, что у США «слишком много чертовых баз», как сказал бывший генерал ВВС Роджер Брэди. На прошлой неделе более сорока экспертов, включая ветеранов, одного бывшего члена Конгресса, ученых, аналитиков и правозащитников, присоединились к Коалиции по перестройке и закрытию зарубежных баз (OBRACC), направив открытое письмо администрации Байдена с призывом об их закрытии для обеспечения более надежной национальной и глобальной безопасности.

Неудивительно, что с учетом политического разнообразия коалиции, в которую входят Фонд Коха и организация Codepink, Институт Катона и философ Ноам Хомский, соавторы письма, к которым относятся и сами авторы, расходятся во мнениях о том, сколько баз закрыть, какие закрыть и как их закрывать. Несмотря на имеющиеся разногласия, они согласны с девятью основными причинами для начала закрытия.

Прежде всего такой причиной является стоимость содержания этих объектов. Так, в 2017 году на эти цели ушло около $51,5 млрд, что почти в два раза больше бюджета Госдепартамента. Если добавить к этому еще и стоимость содержания войск на объектах за границей, то общая сумма достигнет более $150 млрд. Можно представить себе, что удалось бы сделать с помощью этих миллиардов, потраченных на поддержание этой надежной зарубежной инфраструктуры. Можно было отремонтировать разрушающуюся внутреннюю инфраструктуру, включая транспорт, электрические сети и решить проблему с аппаратами ИВЛ.

Морские пехотинцы США на военной базе в Южной Корее Picryl.com

Затем наличие заграничных баз подпитывает гиперинтервенционистскую внешнюю политику Вашингтона. Благодаря им осуществлять вооруженные кампании за рубежом стало слишком легко: с 1980 года президенты США использовали иностранные базы для начала войн и других атак как минимум 25 раз в 15 или более странах на одном только Большом Ближнем Востоке. В результате войн были убиты, ранены и перемещены десятки миллионов человек.

Еще одной причиной необходимости закрытия части иностранных военных баз США является то, что они технологически устарели: силы быстрого реагирования могут быть развернуты в любой точке Земли достаточно быстро, поэтому и базироваться они могут в континентальной части Соединенных Штатов. Благодаря же повышению точности баллистических ракет развернутые за рубежом объекты США превратились для их противников в легкую мишень.

К тому же зарубежные базы способствуют дестабилизации регионов и повышают вероятность будущих войн: сотни американских баз, окружающих Россию, Китай, Иран и Северную Корею, побуждают их лидеров увеличивать свои военные расходы и делать более решительные шаги. Можно представить себе, как бы себя чувствовали американские граждане, если бы Россия или Китай построили хотя бы одну военную базу недалеко от границ США: сразу же стали звучать призыв дать решительный военный ответ.

Широкое распространение американских баз на Ближнем Востоке, указывают эксперты OBRACC, способствует радикализации, антиамериканской пропаганде, вербовке террористическими организациями, вроде «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) новых членов, а также осуществлению террористических актов.

Вместо того, чтобы распространять демократию, американские базы находятся в 40 странах, возглавляемых диктаторами и другими недемократическими режимами, включая Бахрейн, Саудовскую Аравию, Нигер и Турцию, и поддерживают их. Наличие баз на колонизированных территориях США — основная причина, по которой Пуэрто-Рико, Гуам, Северные Марианские и Виргинские острова и Американское Самоа не получили ни полной независимости, ни полных прав на гражданство США.

Гуам. Порт

Вредят развернутые за пределами США базы и окружающей среде. То же самое можно сказать о всех базах, но именно на зарубежных объектах военные часто игнорируют внутренние экологические стандарты, что приводит к сбросу опасных материалов, утечкам токсичных веществ и другим негативным последствиям.

Становятся эти базы почти всегда причиной массовых выступлений против вооруженных сил США. Неудивительно, что людям не нравится, что их страны оккупированы иностранными вооруженными силами. Местные жители также не могут закрывать глаза на преступления, совершаемые американскими военнослужащими, несчастные случаи со смертельным исходом, ущерб окружающей среде и процветание в связи с этими базами проституции.

Наконец, эксперты OBRACC обращают внимание на то, что отправка военнослужащих за границу приводит к болезненному разрыву с членами их семей, тогда как отправка за рубеж целых семей военных приводит к разрушению карьеры, учебы и жизни супругов, детей и других членов семьи.

К счастью, закрыть зарубежные базы политически проще, чем закрывать внутренние базы. В отличие от процесса перестройки и закрытия базы (BRAC) для внутренних объектов, Конгресс не должен участвовать в закрытии зарубежных предприятий. Президенты Джордж Буш — старший, Билл Клинтон и Джордж Буш — младший закрыли сотни ненужных баз в Европе и Азии. Одних внутриполитических соображений достаточно, чтобы члены Конгресса поддержали закрытие баз за границей. Так они смогут вернуть тысячи сотрудников и членов их семей, а также их зарплаты в свои округа и штаты.

Джордж Буш-младший Af.mil

Администрация Байдена должна прислушаться ко всё большему числу требований всего политического спектра, от OBRACC и других, о закрытии зарубежных баз. Байдену следует придерживаться стратегии ослабления военной позиции США за рубежом, возвращения войск домой и укрепления дипломатической позиции и союзов страны. Если Вашингтон не хочет продолжать нынешний курс бесконечных войн, бешеных военных расходов и вооруженных сил, плохо подготовленных для защиты Соединенных Штатов, он должен воспользоваться этой исторической возможностью и пойти на перемены.