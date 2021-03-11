Пекин, , 12:06 — REGNUM Экспорт автомобилей в Китае в прошлом месяцев вырос в 1,3 раза в годовом исчислении, сообщает 11 марта агентство Синьхуа.

По данным Китайской ассоциации автопроизводителей, китайские автомобильные фирмы экспортировали 105 тыс. автомобилей в феврале, что на 12,5% меньше по сравнению с январем текущего года.

Около 224 тыс. автомобилей было экспортировано за первые два месяца года, что на 97,8% больше в годовом исчислении.

За указанный период экспорт пассажирских автомобилей вырос на 96,1% в годовом исчислении до 169 тыс. единиц, в то время как продажи коммерческих автомобилей удвоились до 56 тыс. единиц.