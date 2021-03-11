Тулун, Иркутская область, , 12:04 — REGNUM В Иркутской области рассматривается уголовное дело в отношении 52-летнего жителя Тулуна, обвиняемого серии изнасилований и двух убийствах женщин. По данным следствия, все преступления совершены с 1992 по январь 2019 года.

Каждой из своих жертв насильник угрожал ножом и отводил в безлюдные места. Долгое время нападения оставались нераскрытыми, поскольку обвиняемый тщательно скрывал следы преступлений. Потребовалось исследовать биологические образцы более 15 тыс. человек, прежде чем генетический профиль одного из них совпал с ДНК нападавшего.

Как сообщало ИА REGNUM, Иркутская область — родина ещё одного маньяка — ангарского. Получивший пожищненное заключение Михаил Попков, своим сокамерникам сообщал, что у него жертв больше, чем у Чикатило.

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