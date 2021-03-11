Москва, , 12:04 — REGNUM Предложение Центрального банка России о продлении льготной ипотеке в некоторых регионах является правильным решением, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г.В. Плеханова Аяз Алиев.

«Это важно, поскольку прекращение программы чревато спадом самого ипотечного рынка и рынка строительства. К тому же под риском может остаться банковская система.

Программа льготного кредитования показала свою действенность, при этом, чтобы избежать рисков на ипотечном рынке, нужно было вносить коррективу в программу.

Продление программы льготной ипотеки в некоторых регионах России важно, чтобы поддержать спрос там, где он еще недостаточно восстановился, и сама программа не вызывает искусственного роста цен, как это происходит в наиболее развитых регионах», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявили, что продлить программу льготной ипотеки можно в тех регионах, где спрос на жильё ещё не восстановился.

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