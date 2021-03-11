Москва, , 12:04 — REGNUM Тренерский штаб сборной России по греко-римской борьбе определился с составом команды на европейский отборочный турнир к Олимпийским играм в Токио. Об этом 11 марта сообщает пресс-служба Федерации спортивной борьбы России.

В соревнованиях будут участвовать призёр Олимпийских игр, чемпион мира Сергей Семёнов (до 130 кг), действующий чемпион России и обладатель Кубка мира в личном зачёте Милад Алирзаев (до 87 кг) и чемпион мира и Европы Александр Чехиркин (до 77 кг).

Европейский отбор на Олимпиаду в Токио будет проходить с 18 по 21 марта в Будапеште (Венгрия).