Москва, , 12:04 — REGNUM Два стратегических ракетоносца Ту-95МС Воздушно-космических сил России провели плановый полёт над нейтральными водами Японского моря. Об этом 11 марта сообщили в Минобороны России.

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Также патрулирование было выполнено над северо-западной частью Тихого океана. В ведомстве добавили, что истребительное сопровождение ракетоносцам обеспечивали экипажи самолётов Су-35С.

Также на отдельных этапах маршрута российские стратегические ракетоносцы сопровождали истребители F-15 ВВС Японии.

В Минобороны подчеркнули, что все полёты самолетов ВКС России проводятся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

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